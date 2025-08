[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Provincia di Foggia, PD e CON contro Nobiletti: “Si dimetta. Tradita la fiducia, paralizzata l’istituzione solo per mantenere la poltrona. Noi non ci pieghiamo”

Nel Consiglio provinciale di oggi 9 consiglieri su 12 hanno bocciato sia il rendiconto di gestione che il documento unico di programmazione presentato da Giuseppe Nobiletti.

“Ancora una volta il Presidente della Provincia antepone i suoi interessi personali al bene della provincia. Tiene in ostaggio l’Ente, non potendo di fatto amministrare, solo perché vuol rimanere attaccato alla poltrona e al suo lauto compenso di 11 mila euro al mese.

La realtà è sotto gli occhi di tutti: non ha più la maggioranza e dovrebbe prenderne atto rassegnando le dimissioni. Solo così tutti i provvedimenti verrebbero approvati dal Commissario per poi tornare subito alle votazioni di secondo livello”.

È dura e netta la posizione del Partito Democratico e di CON in Consiglio provinciale.

“È la seconda volta che accade – si legge nella nota congiunta – e in qualunque consesso civile e democratico chi non ha la maggioranza si dimette. Così funzionano le regole della democrazia. Invece no: si resta attaccati alla poltrona, accusando gli altri per coprire il proprio fallimento amministrativo e politico”.

Secondo PD e CON, l’attuale gestione della Provincia “è senza visione, priva di confronto, fondata su decisioni prese in solitudine e imposte al Consiglio. Il rendiconto e il DUP bocciati dai trequarti del Consiglio non sono solo atti contabili, ma il risultato di un metodo dannoso e autoreferenziale. Nessun coinvolgimento, nessuna condivisione, nessuna strategia: solo eventi spot e gestione ordinaria, mentre si paralizzano servizi, scuole e strade”.

Il giudizio è netto: “Il Presidente ha tradito la fiducia di chi lo ha eletto e sostenuto, ha interrotto ogni dialogo, ha scelto l’isolamento e ha smesso di lavorare per il bene dell’ente. Se davvero pensa di avere il consenso, si dimetta, lasci spazio al commissario e si ricandidi. Saranno i territori a giudicare”.

Infine, la conclusione: “Noi non ci pieghiamo. Non ai ricatti politici, non alle telefonate sibilline, non alla narrazione tossica del vittimismo.

Ci assumiamo le nostre responsabilità, come sempre abbiamo fatto e continueremo a fare dalla parte dei cittadini della Capitanata”.

Partito Democratico della Capitanata

Gruppo CON – Provincia di Foggia