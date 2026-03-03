[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Provincia di Foggia: indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale

Votazioni il 19 aprile 2026 presso Palazzo Dogana

La Provincia di Foggia informa che, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni, sono stati convocati per il giorno 19 aprile 2026 i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

La normativa vigente stabilisce che il Consiglio Provinciale, eletto con procedimento di secondo grado, resti in carica per la durata di due anni. L’attuale Consiglio della Provincia di Foggia è stato eletto in data 17 marzo 2024. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della Legge n. 56/2014, come modificato dall’art. 1, comma 9-ter, della Legge n. 21/2016, l’elezione per il rinnovo dell’organo consiliare deve essere indetta e celebrata entro novanta giorni dalla scadenza del mandato ovvero nei casi di cessazione anticipata.

Si precisa inoltre che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni normative vigenti, si tiene conto del D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 (Supplemento Ordinario n. 10), recante la determinazione della popolazione legale risultante dal Censimento permanente 2021.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso il seggio istituito nella sede della Provincia di Foggia – Palazzo Dogana, Sala “Gabriele Consiglio”, Piazza XX Settembre n. 20.

Elettorato attivo

Sono ammessi al voto i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Foggia alla data del 19 aprile 2026.

Elettorato passivo e modalità di candidatura

Possono candidarsi alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. L’elezione avviene mediante voto diretto, libero e segreto su liste di candidati:

composte da un numero non superiore a dodici (12) e non inferiore a sei (6) nominativi;

e non inferiore a nominativi; nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60% del totale dei candidati. Qualora dall’applicazione della percentuale derivi un numero con parte decimale inferiore a cinquanta centesimi con riferimento al genere meno rappresentato, si procede all’arrotondamento all’unità superiore;

sottoscritte da un numero di elettori non inferiore al 5% del corpo elettorale, risultante dall’elenco generale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente entro il trentesimo giorno antecedente la votazione.

È prevista la possibilità per ciascun elettore di esprimere un voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista prescelta. L’attribuzione dei voti avviene secondo il sistema di ponderazione disciplinato dai commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Presentazione delle liste

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso l’Ufficio Elettorale istituito presso la Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre n. 20, nei seguenti giorni e orari:

29 marzo 2026 , dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 30 marzo 2026, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Disciplina operativa

Le modalità operative di dettaglio, la modulistica, le specifiche relative alla presentazione delle candidature e dei contrassegni, nonché l’intero procedimento elettorale, sono disciplinati dal regolamento operativo approvato con deliberazione presidenziale n. 38 del 23 febbraio 2021, disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia.

Il decreto di convocazione è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è trasmesso mediante posta elettronica certificata ai Comuni del territorio provinciale.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Segreteria dell’Ufficio Elettorale ai recapiti 0881 791247 – 0881 791218.