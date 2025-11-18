[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Prova d’Inchiesta” fa tappa in Puglia: puntata speciale dai Monti Dauni

Pinuccio porterà Carlantino, Celle di San Vito e Celenza Valfortore su La7 mercoledì alle 23.30

Il nuovo appuntamento di Prova d’Inchiesta, programma di approfondimento condotto da Pinuccio (Alessio Giannone), porterà gli spettatori nel cuore della Puglia più autentica. Mercoledì 19 novembre, alle 23:30 circa su La7, andrà in onda una puntata interamente dedicata ai Monti Dauni e alle sfide che caratterizzano la vita quotidiana dei piccoli comuni dell’entroterra. Nel corso del viaggio – realizzato insieme al fidato collaboratore Sabino – le telecamere di Prova d’Inchiesta hanno raggiunto Carlantino, Celle di San Vito, Celenza Valfortore e altri borghi che rappresentano l’identità storica e culturale dell’area. La puntata affronterà tematiche cruciali per il futuro di queste comunità: dallo spopolamento ai servizi essenziali, dalle infrastrutture alle opportunità di sviluppo locale. Qui ogni dato demografico non è soltanto statistica: nel più piccolo comune della Puglia, Celle di San Vito, dove i residenti si contano una mano alla volta, una nuova nascita diventa un evento comunitario, un segnale di speranza che interrompe il ritmo lento della decrescita. Una festa che non è retorica, ma un vero momento di ripartenza.

Sul fronte delle battaglie civiche, il programma racconterà inoltre l’impegno dei territori dei Monti Dauni settentrionali contro il fenomeno dell’“eolico selvaggio”, un tema molto sentito in questa parte della Puglia e in modo particolare a Carlantino. Tra istanze di sviluppo sostenibile e la difesa di un paesaggio già fragile, la puntata analizzerà i contrasti, le preoccupazioni dei cittadini e la complessità amministrativa dietro la proliferazione di impianti eolici. La puntata darà spazio anche a Celenza Valfortore, che propone di sperimentare la strada di una fiscalità agevolata come possibile fattore di rientro e di attrazione per nuove famiglie. Un’idea che solleva domande più ampie sulle politiche necessarie per restituire vitalità ai piccoli comuni italiani, spesso lasciati soli ad affrontare emergenze strutturali. Con il suo stile diretto, ironico e al tempo stesso rigoroso, Pinuccio guiderà il pubblico in un racconto che dà voce ai cittadini, alle istituzioni e alle realtà del territorio, mostrando le criticità ma anche le potenzialità di una delle zone più affascinanti e meno raccontate d’Italia. L’appuntamento è per mercoledì alle 23:30 su La7: un’occasione per scoprire da vicino i Monti Dauni e per riflettere sulle sfide che coinvolgono molti piccoli comuni italiani.