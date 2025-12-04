[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Protezione Civile Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua

In considerazione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato le ultime ore, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha intensificato le attività di monitoraggio sull’intero territorio regionale, con particolare attenzione alla fascia adriatica e alla dorsale compresa tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani.

Sono state inoltre potenziate le operazioni di controllo dei principali corsi d’acqua, al fine di verificare tempestivamente eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici. Nonostante i numerosi allagamenti registrati in alcune aree tra Bari e BAT, al momento non si segnalano criticità per la popolazione né situazioni di particolare rischio.

«La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, attiva H24, sta monitorando da ieri i fenomeni legati allo stato di allertamento con codice arancione sul territorio regionale. Si registra un miglioramento della perturbazione nelle prossime ore – ha dichiarato il dott. Francesco Ronco, responsabile della SOIR – tuttavia continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dei livelli dei corsi d’acqua principali e minori, poiché le portate potrebbero comunque generare allagamenti o esondazioni localizzate».

In alcuni comuni sono attivi interventi di drenaggio e messa in sicurezza delle zone più esposte con le amministrazioni comunali che hanno spesso disposto l’apertura del COC – Centro Operativo Comunale.

La dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, Barbara Valenzano, comunica che la struttura operativa continuerà a seguire l’evoluzione del quadro meteorologico e idrogeologico, mantenendo costante il raccordo con Prefetture, Comuni, volontariato organizzato e forze operative sul territorio. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in caso di variazioni significative della situazione.

