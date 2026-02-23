Attualità Manfredonia
Prosegue l’apertura straordinaria per le carte di identità a Manfredonia
In occasione delle consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo 2026 l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico secondo il calendario che segue:
|Lunedì
|23 febbraio
|14:15 – 19:00
|Mercoledì
|25 febbraio
|14:15 – 19:00
|Giovedì
|26 febbraio
|14:15 – 19:00
|Venerdì
|27 febbraio
|14:15 – 19:00
|Sabato
|28 febbraio
|08:45 – 13:00
E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo:
https://comune.manfredonia.fg.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html