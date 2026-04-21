Meteo
Prosegue l’allerta meteo sulla Puglia centro-settentrionale
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Prosegue l’allerta meteo sulla Puglia centro-settentrionale
Evento previsto
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.
Validità: dalle ore 08:00 del 22.04.2026 per le successive 12 ore