Sport Manfredonia

Prosegue la Campagna Abbonamenti del Manfredonia Calcio

Redazione5 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la Campagna Abbonamenti del Manfredonia Calcio

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che la Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2025/2026 è ancora aperta e resterà attiva fino a martedì 9 settembre 2025.

C’è ancora tempo quindi per assicurarsi un posto allo Stadio “Miramare” e vivere da protagonisti l’intera stagione biancoceleste, con la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento nei vari settori disponibili.

Di seguito tutte le informazioni utili relative a prezzi, settori e modalità di acquisto.

 DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO

  • Botteghino Stadio “Miramare” (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00)
  • Online su TicketOne cliccando qui
  • Presso i punti vendita autorizzati TicketOne

 È necessario presentare un documento di identità in fase di sottoscrizione.

 PREZZI ABBONAMENTI

SettoreInteroRidotto*
Tribuna Centralissima (rossa)€ 320
Tribuna (blu-gialla)€ 240€ 150
Gradinata Est€ 140€ 80
Curva Sud “Pasquale Cotugno”€ 100€ 60

L’abbonamento garantisce l’accesso a 16 partite casalinghe.

 CATEGORIE CHE POSSONO USUFRUIRE DEL RIDOTTO

• Over 75 → nati entro il 30/06/1950
• Ragazzi Under 14 → nati dal 01/01/2011 in poi
• Donne


Redazione5 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]