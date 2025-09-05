Sport Manfredonia
Prosegue la Campagna Abbonamenti del Manfredonia Calcio
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che la Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2025/2026 è ancora aperta e resterà attiva fino a martedì 9 settembre 2025.
C’è ancora tempo quindi per assicurarsi un posto allo Stadio “Miramare” e vivere da protagonisti l’intera stagione biancoceleste, con la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento nei vari settori disponibili.
Di seguito tutte le informazioni utili relative a prezzi, settori e modalità di acquisto.
DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO
- Botteghino Stadio “Miramare” (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00)
- Online su TicketOne cliccando qui
- Presso i punti vendita autorizzati TicketOne
È necessario presentare un documento di identità in fase di sottoscrizione.
PREZZI ABBONAMENTI
|Settore
|Intero
|Ridotto*
|Tribuna Centralissima (rossa)
|€ 320
|–
|Tribuna (blu-gialla)
|€ 240
|€ 150
|Gradinata Est
|€ 140
|€ 80
|Curva Sud “Pasquale Cotugno”
|€ 100
|€ 60
L’abbonamento garantisce l’accesso a 16 partite casalinghe.
CATEGORIE CHE POSSONO USUFRUIRE DEL RIDOTTO
• Over 75 → nati entro il 30/06/1950
• Ragazzi Under 14 → nati dal 01/01/2011 in poi
• Donne