Proiezioni a San Giovanni Rotondo e Vieste del documentario GARGANO SACRO di Lorenzo Scaraggi.

Dopo la presentazione in anteprima il 25 gennaio nella Green Cave a Monte Sant’Angelo, inizia il tour di proiezioni del video documentario con un doppio appuntamento: il 21 febbraio a San Giovanni Rotondo e il 22 a Vieste.

Il documentario rappresenta un emozionante omaggio d’autore al Gargano e all’itinerario culturale Gargano Sacro . Girato in occasione del cammino evento di primavera (25 aprile – 1 maggio 2024), durante il quale, per sette giorni, accompagnando un gruppo di camminatori che hanno inaugurato questa nuova esperienza, il regista ha percorso il tracciato girando immagini iconiche in un Gargano che si è offerto nel pieno splendore della primavera.

Gargano Sacro è l’itinerario culturale nato dal festival itinerante FestambienteSud, allo scopo di rendere permanente l’idea di fruire nella sua interezza il percorso annualmente interessato dalla programmazione del festival, ricco di segni della preistoria, della storia, caratterizzato da paesaggi mozzafiato, ricchezza di cultura materiale e immateriale, testimonianze del sacro di epoche e religioni diverse. L’itinerario, partendo da Rignano Garganico approda a Vieste in sette tappe attraversando i territori di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste, lambendo anche un tratto suggestivo e sconosciuto della Foresta Umbra.

I primi passi del disegno e della costruzione dell’itinerario culturale risalgono al 2022, sostenuti dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia. Nel biennio 2023-24, grazie a un sostegno della Regione Puglia nell’ambito del programma Puglia capitale sociale 3.0, sono state realizzate numerose iniziative tese alla costruzione sociale dell’itinerario con seminari di progettazione partecipata, azioni formative, cammini evento e la messa a punto di strumenti di comunicazione, con l’obiettivo di creare una capillare e diffusa comunità patrimoniale nello spirito della Convenzione di Faro.

L’autore Lorenzo Scaraggi è regista documentarista, co fondatore della casa di produzione Omero su Marte. Uomo curioso, innamorato dei racconti di carattere sociale, culturale e antropologico, viaggia alla ricerca di storie di persone e luoghi che poi diventano narrazione nei suoi documentari, nei reportage, nei podcast.

Appuntamento dunque a venerdì 21 febbraio a San Giovanni Rotondo, alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Orsola, con i saluti dell’assessore Gennaro Tedesco e il presidente di Legambiente lo Sperone Antonio Tortorelli, con gli interventi di Franco Salcuni e Domenico Sergio Antonacci, cui seguiranno la proiezione del documentario e l’intervento del regista Lorenzo Scaraggi.

Si replica il 22 febbraio, a Vieste, inizio alle ore 19 nel salone della parrocchia del SS Sacramento, con i saluti dell’assessora Grazia Maria Starace, di don Antonio Baldi, parroco del SS Sacramento, e di Francesca Partisan dell’associazione Collateral Maris. A seguire le presentazioni e la proiezione.

L’ingresso è libero.