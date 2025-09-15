[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Progetto Pachito a Manfredonia, Ugo Galli consigliere di minoranza, promuoverà un’interrogazione in consiglio

Incredibilmente la giunta al governo della citta non aveva partecipato tra giugno e luglio 2025 ad un bando che dispensava 20.000 a fondo perso per realizzare aree cani. Il tutto senza spiegare il perche a nessuno.

Nel 2025 in un paese europeo, non puo essere accettata la mancanza assoluta di Aree Sgambamento Cani in una citta di 57.000 abitanti, con moltissimi cani, ai quali si preclude il sacrosanto diritto a sgambare ed a socializzare.

Lo sviluppo civile va esattamente in direzione contraria. Quale cittadino europeo (categoria di alto spendenti), verra mai a villeggiare alla Porta del Gargano se non vengono adeguatamente accolti i propri 4 zampe?

Ci scrive Ugo Galli, che abbiamo sentito nel corso di una lunga telefonata:

Dopo avere letto, con attenzione ed interesse, il recente post, titolato “Confinati al cimitero”, pubblicato dall’assai meritoria Associazione Progetto Pachito, ho ricevuto dalla buona sorte la possibilita di conferire con il Presidente Giorgio Frantini.

Un uomo eccezionale, animato da passione sconfinata e di natura esclusivamente volontaristica, per la tutela degli animali.

Abbiamo concordato, in via immediata, circa la necessita di intraprendere azioni effettive ed incisive, in Manfredonia, per garantire agli amici a quattro zampe la possibilita di frequentare aree attrezzate per lo sgambamento ed iniziative, parimenti, incisive.

Ti ringrazio, di vero cuore, carissimo Giorgio: stai dedicando la tua esistenza a questa nobile causa e la comunita cittadina (oltre che l’intera umanita) dovrebbe mostrare effettiva gratitudine collaborativa nei confronti tuoi e di tutti gli aderenti all’associazione, impegnati accanto a te.

Ugo Galli- consigliere comunale di Manfredonia