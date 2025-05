[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Progetto impianto fotovoltaico galleggiante nella laguna di Varano. M5S chiede audizione in Commissione Ambiente

“Il nulla osta dell’amministrazione comunale di Cagnano Varano per avviare la fase istruttoria sul progetto di un impianto fotovoltaico galleggiante nella laguna di Varano, è una questione che merita la massima attenzione. Non possiamo ignorare l’allarme lanciato dagli operatori turistici del lago di Varano e dal Wwf e le preoccupazioni per quello che potrebbe accadere all’ecosistema e per gli impatti sul paesaggio, dal momento che l’impianto occuperebbe 400 ettari del bacino della laguna. Una decisione che, leggiamo, sarebbe stata presa senza aver coinvolto preventivamente gli operatori economici e turistici e anche le vicine comunità locali, dal momento che Ischitella e Carpino hanno già espresso la loro contrarietà”. Ragioni per cui il M5S chiede l’audizione in commissione Ambiente dei sindaci di Cagnano Varano, Ischitella e Carpino e di un rappresentante degli operatori turistici del lago di Varano.

“Vogliamo approfondire – dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone – le ragioni che hanno portato il Comune di Cagnano Varano a dare parere favorevole all’avvio dell’istruttoria che verrà condotta dall’Autorità Marittima di Manfredonia e mettere intorno al tavolo tutti i Comuni interessati e gli operatori turistici della laguna, così da potersi confrontare in maniera proficua per il territorio. Riteniamo necessario anche capire i rischi per l’ecosistema e le ripercussioni sul paesaggio. Dobbiamo puntare su un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione delle attività di acquacoltura, itticoltura e pescaturismo, che possano dare nuove opportunità a tutta la zona”.