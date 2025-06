[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PRO.V.I. 2025: IL 5 GIUGNO UN INCONTRO INFORMATIVO PER PROMUOVERE IL BANDO SU AUTONOMIA E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Per garantire supporto a persone con disabilità grave e alle loro famiglie, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.30, si terrà un incontro pubblico sul bando PRO.V.I. – Progetti di Vita Indipendente, relativo alla nuova finestra 2025. L’appuntamento si svolgerà presso l’Infopoint in piazzetta Mercato, uno spazio scelto per la sua piena accessibilità, privo di scale e barriere architettoniche, per favorire la partecipazione di tutti.

L’iniziativa è promossa dall’Assessora al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia, Maria Teresa Valente, in collaborazione con i Servizi Sociali, e vedrà la partecipazione della dottoressa Anna Pia Mione, esperta in progettazione sociale.

I Progetti di Vita Indipendente si rivolgono a persone con disabilità grave tra i 16 e i 64 anni e offrono la possibilità di costruire percorsi individuali verso l’autonomia. Si tratta di un sostegno concreto per chi desidera vivere con maggiore indipendenza nel proprio contesto di vita, attraverso attività che possono riguardare la formazione, l’abitare, il lavoro, la partecipazione sociale, ma anche la genitorialità.

Le azioni previste si articolano in due linee: una dedicata a persone con disabilità non legate a patologie da invecchiamento e una rivolta in modo particolare alle giovani donne con disabilità che sono anche madri, affinché possano affrontare con maggiore serenità il duplice impegno della genitorialità e dell’autonomia personale. Per accedere al bando è necessario essere residenti in Puglia da almeno un anno, disporre di un ISEE valido e non beneficiare già di un progetto di vita indipendente attivo, oppure avere un progetto in scadenza entro il 24 settembre 2025. Le domande devono essere presentate esclusivamente online, autenticandosi con SPID o credenziali equivalenti, entro il 24 giugno 2025.

“L’incontro pubblico del 5 giugno nasce proprio per accompagnare chi è interessato in questo percorso: un’occasione utile per chiarire ogni dubbio, comprendere le opportunità offerte e ricevere orientamento nella compilazione della domanda, che spesso può apparire complessa o distante – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – Si tratta di un ulteriore passo verso una società più giusta, in cui inclusione, autodeterminazione e pari opportunità non siano solo principi enunciati, ma realtà costruite insieme, giorno dopo giorno, grazie alla vicinanza tra cittadini, istituzioni e servizi sociali.”