Principesse del Carnevale 2020 cercasi

Anche nella 67^ edizione Il Carnevale di Manfredonia e’ alla ricerca della sua Principessa , la

kermesse apre il contest di bellezza e moda coordinato dalla Scuola di Arti Sceniche “My Dance”di Rita Vaccarella”.

A contendersi l’ambito titolo della piu’ bella del Carnevale di Manfredonia ,saranno otto ragazze che, durante la Gran Parata del 23 Febbraio e della Notte Colorata del 29 Febbraio , saranno valutate dalla Giuria Tecnica

La vincitrice, il cui nome sarà annunciato il 01 Marzo durante il Galà delle Premiazioni, oltre alla fascia di Carnevale di Manfredonia 2020 , riceverà un buono da spendere presso la boutique Mazzone Abbigliamento (boutique sita in Corso Manfredi, 40).

Le aspiranti Principesse indosseranno abiti disegnati e realizzati dalla stilista Arcangela Caputo , Sponsor unico del progetto GIOELLERIA COSENTINO sita in Corso Manfredi,181 .

Make Up artist e Hair Style :

– Mua: Scuola d’Estetica Ente di formazione Santa Chiara

-Stilnovo Parrucchieri (sito in Corso Manfredi ,1)

– Gruppo Parrucchieri De Rienzo (sito in Corso Manfredi ,72)

-Parrucchiere Matteo Iaconeta (sito in Via Aldo Moro,57)

– Nicola Prota Couture(sito in Viale aldo Moro ,1)

-Nicole Hair chic parrucchieri (sita in Via Taverna,11)

-Pasquale Artuso parrucchiere (sito in Via G.diVittorio,69 )

-Luna’ parrucchieri (sito in Via Pulsano 2/b)

Gli abiti dello shooting fotografico che vedra’protagoniste tutte e Otto le candidate , realizzato sullo sfondo dei principali monumenti della città.

Il contest è totalmente gratuito e non ha alcun costo per le partecipanti né alcun profitto economico per tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, che svolgeranno la loro attività in maniera del tutto

volontaria a sostegno della città e dell’azione della Pro Loco di Manfredonia.

Alle selezioni, in programma sabato 01 Febbraio alle ore 18.00 presso “My Dance di Rita

Vaccarella”

(in Via Capparelli n.56, Manfredonia) possono prendere parte tutte coloro le quali hanno compiuto il

sedicesimo anno d’età. Sarà necessario iscriversi alla selezione, per info ed iscrizioni contattaci su

watsapp o chiamaci al numero:

☎️ 347.0899916