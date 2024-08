Festa Patronale Maria SS. Di Siponto. 1 trofeo Maria Ss.di Siponto di Padel e Calcio a 6.

L’ ASD LALAMDB con il patrocinio del Comitato Festa patronale organizza il primo trofeo Maria Ss. di Siponto di padel e calcio a 6 presso il centro sportivo Fralp.

Programma calcio a 6

Martedì 27 ore 19.00 girone di qualificazione categoria open age riservato ai non tesserati figc.

Giovedì 29 ore 19.00 girone di qualificazione categoria under 20.

Venerdì 30 ore 20.00 Finale categoria open age,

ore 21.00 Finale categoria under 20.

Programma Padel

Martedì 27 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria avanzato.

Mercoledì 28 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria Intermedio.

Giovedì 29 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria Principiante.

Il tutto si svolgerà presso il centro sportivo Fralp.