Prima uscita ufficiale del Manfredonia Calcio Delfino
La nostra squadra Manfredonia Calcio Delfino ha disputato le prime due gare del campionato Paralimpico, vivendo una giornata ricca di emozioni, sport, rispetto e condivisione.
Delfino – Toritto 1–3
Elos – Delfino 0–7
Al di là dei risultati, questa prima uscita rappresenta molto di più:
è la conferma dell’impegno del Manfredonia Calcio verso uno sport che abbraccia, include e valorizza tutti, senza distinzioni.
Il progetto paralimpico si inserisce pienamente nella visione a 360° voluta dal patron Gianni Rotice, che vede il nostro club non solo come una realtà sportiva, ma come una comunità capace di integrare, sostenere e dare opportunità a chi affronta fragilità o difficoltà.
Crediamo in un calcio che unisce, che avvicina, che crea ponti.
Un calcio che non lascia indietro nessuno.
Un calcio che fa crescere tutti: società, famiglie, territorio.
Oggi non è stata solo la prima giornata di campionato:
è stato un messaggio forte del Manfredonia Calcio.
Un messaggio di socialità, inclusione e orgoglio biancoceleste.
Complimenti ai nostri ragazzi della Delfino: esempio vero dei valori che vogliamo portare avanti.