Prima uscita ufficiale del Manfredonia Calcio Delfino

Redazione15 Novembre 2025
La nostra squadra Manfredonia Calcio Delfino ha disputato le prime due gare del campionato Paralimpico, vivendo una giornata ricca di emozioni, sport, rispetto e condivisione.

🔵 Delfino – Toritto 1–3

⚪️ Elos – Delfino 0–7

Al di là dei risultati, questa prima uscita rappresenta molto di più:

è la conferma dell’impegno del Manfredonia Calcio verso uno sport che abbraccia, include e valorizza tutti, senza distinzioni.

Il progetto paralimpico si inserisce pienamente nella visione a 360° voluta dal patron Gianni Rotice, che vede il nostro club non solo come una realtà sportiva, ma come una comunità capace di integrare, sostenere e dare opportunità a chi affronta fragilità o difficoltà.

Crediamo in un calcio che unisce, che avvicina, che crea ponti.

Un calcio che non lascia indietro nessuno.

Un calcio che fa crescere tutti: società, famiglie, territorio.

Oggi non è stata solo la prima giornata di campionato:

è stato un messaggio forte del Manfredonia Calcio.

Un messaggio di socialità, inclusione e orgoglio biancoceleste.

💙⚪️ Complimenti ai nostri ragazzi della Delfino: esempio vero dei valori che vogliamo portare avanti.

