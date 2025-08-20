[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prima trasferta della Gradinata Est Manfredonia: info adesioni

Domenica 24 Agosto, prima partita ufficiale della Stagione.



Per il Primo turno di Coppa Italia, affronteremo la neo promossa Heraclea, sul campo neutro di Foggia.



Una trasferta che ci farà tornare indietro nel tempo, sicuramente lo scenario sarà diverso ma tornare in uno storico stadio come lo “Zaccheria” ha sempre il suo fascino.

Invitiamo tutti a passare dal Jolly Roger per le adesioni.

Chiunque abbia auto a disposizione e posti vuoti può comunicarcelo .

Avanti Manfredonia

Avanti Sipontini

Gradinata Est Manfredonia