Prima sconfitta in campionato per la Passion Sport Manfredonia

Arriva il primo ko nel campionato di Prima Categoria Pugliese, girone A, per la Passion Sport Manfredonia che perde a Barletta contro l’Etra.

Al Manzi Chiapulin della città della Disfida i padroni di casa si portano in vantaggio all’87’ dopo una gara prevalentemente equilibrata.

Con questo risultato si allontana la vetta per i sipontini attesi, ora, dalla sfida casalinga contro la capolista Terlizzi che si trova a +3, ma con una gara in più.

