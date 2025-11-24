Sport Manfredonia
Prima sconfitta in campionato per la Passion Sport Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Prima sconfitta in campionato per la Passion Sport Manfredonia
Arriva il primo ko nel campionato di Prima Categoria Pugliese, girone A, per la Passion Sport Manfredonia che perde a Barletta contro l’Etra.
Al Manzi Chiapulin della città della Disfida i padroni di casa si portano in vantaggio all’87’ dopo una gara prevalentemente equilibrata.
Con questo risultato si allontana la vetta per i sipontini attesi, ora, dalla sfida casalinga contro la capolista Terlizzi che si trova a +3, ma con una gara in più.