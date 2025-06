Prima edizione di “Karate all’aperto” del Team Karate Zerulo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

1^ Edizione dell’evento ” Karate all’aperto ” del Team Karate Zerulo

Si è svolto sabato 7 Giugno la prima edizione dell’evento “Karate all’aperto ” presso la GENTILE PLAY CENTER di Mattinata , organizzato dal Team Karate Zerulo , guidato dal maestro Vincenzo Zerulo Cintura Nera 4° Dan Campione del Mondo Wukf 2010-2012 e Campione Europeo Wukf 2009-2014.

In questo evento si sono confrontati e allenati insieme atleti di m

Manfredonia e Mattinata.



” Lo scopo di questo evento, come in ogni cosa che facciamo e quello di creare un gruppo solido, una famiglia quale siamo diventati. Una parte del Karate Manfredoniano e Mattinatese si sono confrontati e allenati insieme per una crescita non solo sportiva ma anche di vita, senza distinzione di ogni tipologia ed abbiamo avuto un ottimo risultato dai nostri ragazzi . Siamo una Grande e bella Famiglia ” queste le parole del maestro Vincenzo .

Erano presenti circa 55 atleti di cui 10 hanno svolto l’esame di cintura superandolo con grande successo.

Ultimo appuntamento dell’ anno ? Assolutamente no, Il team Zerulo continua le sue attività in palestra per preparare gare importanti che si terranno a Settembre e Novembre.

Ricordiamo i Grandi risultati di quest’ anno alla Coppa Italia Opes KTI di Spoleto e il Campionato Nazionale Opes KTI di Lanciano dove ci sono stati tanti atleti del team vincere il Titolo Nazionale ed altri conquistare medaglie di prestigio. Questo è il risultato di tanti sacrifici fatti da un intero gruppo.

Un grande orgoglio per il Karate di Manfredonia e Mattinata che vede i nostri concittadini confrontarsi e vincere titoli e medaglie sui Tatami di tutta Italia.