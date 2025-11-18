Eventi Capitanata

Prima edizione del Premio Nazionale “Sacrum Facere”, diploma di benemerenza

Comunicato Stampa18 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE “SACRUM FACERE” DIPLOMA DI BENEMERENZA

Nell’occasione della celebrazione del 50° anno di attività dall’OMGA all’ Ente Nazionale CIVILIS

Si è conclusa brillantemente presso il Centro Congressi del Regio Hotel Manfredi in Manfredonia la prima edizione del Premio Nazionale “Sacrum Facere” con Diploma di Benemerenza consegnato a 120 diplomati provenienti da ogni parte d’Italia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Lazio. Oltre il 50% della Provincia di Foggia. Organizzata dall’Ente Nazionale CIVILIS Confederazione Europea presieduta dal generale Giuseppe Marasco – Presidente Nazionale nonché Comandante Nazionale del Corpo dei Volontari CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili.

I premiati tutti impegnati in prima linea come Polizia di Stato, Carabinieri e Forestali, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizie Locali e Volontariato,  hanno ricevuto la pergamena per l’encomiabile esempio di altruismo, solidarietà e spirito di collaborazione dimostrato nello straordinario impegno profuso a favore della nostra Associazione e della società civile. Nel corso di questi cinquant’anni di attività associativa, ha contribuito con dedizione, passione e senso del dovere al raggiungimento degli obbiettivi dell’Ente.

Il Presidente Giuseppe  Marasco con il Presidente Nazionale Onorario l’Avv. Joseph Splendido nominato in sede di cerimonia nella loro qualità di vertici dell’Ente con l’avv. Antonio La ScalaSalvatore Viglione e Sergio Montagano nella consegna delle pergamene hanno espresso la più sincera riconoscenza per l’esemplare comportamento  e la generosità dimostrata nel sostegno alle nostre iniziative e di pubblica utilità.

Il Presidente Nazionale CIVILIS Giuseppe Marasco durante il pranzo conviviale con i premiati ha annunciato che la seconda edizione avverrà nel mese di Aprile 2026 sempre nella bellissima location del Centro Congressi  Regio Hotel Manfredi in Manfredonia.

Comunicato Stampa18 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©