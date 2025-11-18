[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE “SACRUM FACERE” DIPLOMA DI BENEMERENZA

Nell’occasione della celebrazione del 50° anno di attività dall’OMGA all’ Ente Nazionale CIVILIS

Si è conclusa brillantemente presso il Centro Congressi del Regio Hotel Manfredi in Manfredonia la prima edizione del Premio Nazionale “Sacrum Facere” con Diploma di Benemerenza consegnato a 120 diplomati provenienti da ogni parte d’Italia, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Lazio. Oltre il 50% della Provincia di Foggia. Organizzata dall’Ente Nazionale CIVILIS Confederazione Europea presieduta dal generale Giuseppe Marasco – Presidente Nazionale nonché Comandante Nazionale del Corpo dei Volontari CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili.

I premiati tutti impegnati in prima linea come Polizia di Stato, Carabinieri e Forestali, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizie Locali e Volontariato, hanno ricevuto la pergamena per l’encomiabile esempio di altruismo, solidarietà e spirito di collaborazione dimostrato nello straordinario impegno profuso a favore della nostra Associazione e della società civile. Nel corso di questi cinquant’anni di attività associativa, ha contribuito con dedizione, passione e senso del dovere al raggiungimento degli obbiettivi dell’Ente.

Il Presidente Giuseppe Marasco con il Presidente Nazionale Onorario l’Avv. Joseph Splendido nominato in sede di cerimonia nella loro qualità di vertici dell’Ente con l’avv. Antonio La Scala, Salvatore Viglione e Sergio Montagano nella consegna delle pergamene hanno espresso la più sincera riconoscenza per l’esemplare comportamento e la generosità dimostrata nel sostegno alle nostre iniziative e di pubblica utilità.

Il Presidente Nazionale CIVILIS Giuseppe Marasco durante il pranzo conviviale con i premiati ha annunciato che la seconda edizione avverrà nel mese di Aprile 2026 sempre nella bellissima location del Centro Congressi Regio Hotel Manfredi in Manfredonia.