Prima Categoria Puglia girone A: c’è la Passion Sport Manfredonia
Una nuova stagione, una nuova identità, una nuova energia.
Dal 14 luglio 2025, A.S.D Sporting Manfredonia cambia nome e diventa A.S.D. PassionSport Manfredonia.
Le gare in casa si giocheranno al “Miramare.
La prima giornata si disputerà il 5 ottobre.
Tra le squadre che disputeranno il torneo sicuramente ci saranno l’Audace Cagnano, Bitetto, Etra Barletta 2008, Ideale Bari, Molfetta Sportiva, Olimpia Bitonto, Real Olimpia Terlizzi, Real Zapponeta, San Giovanni Rotondo, Triggiano, Troia e Uniti per Cerignola.