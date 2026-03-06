Prezzo diesel in Puglia: Foggia e provincia, carburante oltre 2 euro al litro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prezzo del diesel in Puglia continua a salire, con molte stazioni che superano i 2 euro al litro, mentre la benzina resta leggermente più economica. Anche nella provincia di Foggia, il costo del carburante segue il trend regionale, creando preoccupazioni per automobilisti, agricoltori e pescatori.

Prezzi medi diesel, benzina e GPL in Puglia

Secondo le rilevazioni più recenti, i prezzi medi nella regione sono:

• Diesel self: 1,858 € al litro

• Benzina self: 1,753 € al litro

• GPL servito: 0,663 € al litro

• Metano servito: 1,519 €/kg

Il diesel in Puglia si conferma più caro rispetto alla benzina, seguendo l’andamento nazionale dei carburanti. Le fluttuazioni dei prezzi sono legate principalmente alle tensioni internazionali e agli effetti della guerra in Iran sul mercato globale del petrolio.

Prezzo diesel nella provincia di Foggia

Nella provincia di Foggia, il diesel e la benzina registrano quotazioni in aumento. La benzina premium si aggira intorno a 1,699 € al litro, mentre il diesel self service può superare 2 € in alcune stazioni. Queste variazioni seguono il trend regionale e nazionale, con aumenti più evidenti sulle arterie principali e nelle aree urbane.

Prezzi nelle principali città pugliesi

I carburanti presentano differenze significative anche tra città della stessa regione:

• Barletta‑Andria‑Trani: diesel self service tra 1,68 e 2,04 € al litro

• Bisceglie (BT): gasolio standard circa 1,685 € al litro

• Foggia: trend simile al resto della regione, con diesel vicino o oltre 2 €

Aumento dei costi agricoli e allarme Coldiretti

Il rialzo del gasolio agricolo in Puglia (+0,30 € al litro in pochi giorni) ha già messo sotto pressione aziende agricole e pescherecci. L’impennata dei costi energetici rischia di bloccare trattori e macchine agricole, con conseguenze sulle produzioni locali. Coldiretti Puglia segnala che i costi aggiuntivi per il carburante potrebbero raggiungere circa 25 milioni di euro solo per le aziende agricole, compromettendo competitività e attività produttive.

Perché il diesel in Puglia continua a salire

Gli aumenti dei prezzi del diesel e della benzina sono dovuti principalmente a:

• Tensioni internazionali e conflitti geopolitici, come la guerra in Iran

• Aumenti delle quotazioni del petrolio sui mercati globali

• Impatti sui costi della logistica e sulla produzione agricola