Prevenzione del virus West Nile: al via le misure del Comune di Manfredonia

📍In seguito agli aggiornamenti diffusi dalle autorità sanitarie regionali e nazionali, e con riferimento alle circolari operative diffuse dal Ministero della Salute, in merito alla presenza del virus West Nile in alcune aree della Puglia, il Comune di Manfredonia comunica l’avvio di un piano straordinario di prevenzione e monitoraggio per tutelare la salute pubblica.

Il virus West Nile viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette e, sebbene i casi gravi siano rari, è fondamentale adottare misure precauzionali per limitarne la diffusione.

Le principali azioni previste dal Comune includono:

• Interventi di disinfestazione antilarvale e adulticida nelle zone umide, periferiche e lungo il litorale Riviera Sud, nei canali di scolo e nei quartieri periferici, con priorità per le zone più a rischio;

• Collaborazione con ASL e Protezione Civile per il monitoraggio costante della situazione.

Si invitano tutti i cittadini a collaborare adottando alcune semplici precauzioni:

• Eliminare i ristagni d’acqua in giardini, terrazzi e balconi;

• Evitare di frequentare zone umide nelle ore serali;

• Proteggersi dalle punture con repellenti, zanzariere e abbigliamento adeguato;

L’Amministrazione comunale, in stretto contatto con le autorità sanitarie competenti, assicura il massimo impegno nel contenimento del rischio e rinnova l’appello a una collaborazione attiva da parte della cittadinanza.

Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune e diffusi tramite i consueti canali informativi.