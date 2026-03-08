Preventing Plastic Invasion a Manfredonia
L’AICS Ambiente Nazionale in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS e il Centro Cultura del Mare A.P.S. Ente del Terzo Settore di Manfredonia, promuove ed organizza presso la Scuola Secondaria di I grado “Mozzillo Iaccarino” di Manfredonia, un progetto innovativo e sostenibile, che unisce la cultura al rispetto per l’ambiente. Attraverso questo progetto si vuole dimostrare come il riciclo possa dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica, sottolineando l’importanza della gestione sostenibile delle risorse.
Comunicato stampa Centro Cultura del Mare
Il Presidente Giovanni Simone
PREVENTING PLASTIC INVASION
Progetto di educazione ambientale
Promosso da AICS Ambiente Nazionale
in collaborazione
con il Comitato Provinciale AICS
e il Centro Cultura del Mare Manfredonia
partecipa al progetto:
Scuola Secondaria di I grado
Mozzillo Iaccarino – Manfredonia (FG)
Programma
9 marzo Scuola Mozzillo Iaccarino
Un’idea di cambiamento
da promuovere nella tua città
25 marzo Laboratorio Scuola Mozzillo
Dal bene usa e getta al bene durevole
RIFIUTHLON
26 marzo Spiaggia Castello
Raccolta rifiuti ideata da AICS
Tutti vogliono il cambiamento, nessuno vuole cambiare
“COMINCIO IO”