Preventing Plastic Invasion a Manfredonia

Comunicato Stampa8 Marzo 2026
L’AICS Ambiente Nazionale in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS e il Centro Cultura del Mare A.P.S. Ente del Terzo Settore di Manfredonia, promuove ed organizza presso la Scuola Secondaria di I grado “Mozzillo Iaccarino” di Manfredonia, un progetto innovativo e sostenibile, che unisce la cultura al rispetto per l’ambiente. Attraverso questo progetto si vuole dimostrare come il riciclo possa dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica, sottolineando l’importanza della gestione sostenibile delle risorse.

Comunicato stampa Centro Cultura del Mare

Il Presidente Giovanni Simone

PREVENTING PLASTIC INVASION

Progetto di educazione ambientale

Promosso da AICS Ambiente Nazionale

in collaborazione

con il Comitato Provinciale AICS

e il Centro Cultura del Mare Manfredonia

partecipa al progetto:

Scuola Secondaria di I grado

Mozzillo Iaccarino – Manfredonia (FG)

Programma

9 marzo Scuola Mozzillo Iaccarino

Un’idea di cambiamento

da promuovere nella tua città

25 marzo Laboratorio Scuola Mozzillo

Dal bene usa e getta al bene durevole

RIFIUTHLON

26 marzo Spiaggia Castello

Raccolta rifiuti ideata da AICS

Tutti vogliono il cambiamento, nessuno vuole cambiare

“COMINCIO IO”

