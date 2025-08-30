[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presidenza Regione Puglia, Gemmato a Manfredonia: “Sono disponibile”

Il sottosegretario alla Salute chiarisce: “Nel momento in cui la candidatura dovesse toccare a Fratelli d’Italia sarebbe un grandissimo onore rappresentare il popolo pugliese”

“Se il contributo mi sarà chiesto per la presidenza della Regione non esiterò a rispondere presente, così come attiene ad una persona diligente che fa politica”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ai cronisti a Manfredonia, in un incontro su giustizia e sicurezza. “Siamo tutti possibili candidati – ha precisato – nel momento in cui la candidatura dovesse toccare a Fratelli d’Italia, ci sono diverse possibilità, tra le quali il sottoscritto, perché immagino sia un grandissimo onore rappresentare il popolo pugliese”. – “Sono impegnato – ha aggiunto Gemmato – nella partita importante della sanità. Registro purtroppo che la sanità in Puglia non va e mi sento responsabile da sottosegretario di Stato alla Salute del fatto che purtroppo in Regione Puglia la sanità non va e voglio dare il mio contributo su questo pezzo. Se invece il contributo mi sarà chiesto per la presidenza della Regione non esiterò a rispondere presente”. “Da parte nostra – ha aggiunto – c’è e ci sarà un approfondimento dettato dal tavolo nazionale. Essendo un centrodestra unito, in questo momento pensiamo a una visione globale nazionale, con il Veneto, la Toscana, le Marche, la Campania e la Puglia che vanno al voto.

Rai