Presenza di rifiuti nel canale di Siponto

Comunicato Stampa17 Agosto 2025
Oggetto: comunicato relativo alla presenza di rifiuti eterogenei nel canale di Siponto – Manfredonia.

Pregiati, siamo a comunicarVi quanto segue:

nella località in oggetto, un canale di rilevanza idraulica posto lungo il viale degli Eucalipti, si consuma

un’attività a danno dell’ambiente, diversi i rifiuti eterogenei, come evidenziano i rilievi fotografici

svolti, presenti nel canale, provocando di fatto una situazione in contrasto al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Stante la rilevanza idraulica del sito, ed al fine di scongiurare ulteriori condotte a danno dell’ambiente,

abbiamo comunicato la situazione al Sindaco di Manfredonia, sperando che si possa arginare questo

fenomeno.

Distinti saluti.

Bari 16/08/2025

GENS NOVA OdV

