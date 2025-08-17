Presenza di rifiuti nel canale di Siponto
Oggetto: comunicato relativo alla presenza di rifiuti eterogenei nel canale di Siponto – Manfredonia.
Pregiati, siamo a comunicarVi quanto segue:
nella località in oggetto, un canale di rilevanza idraulica posto lungo il viale degli Eucalipti, si consuma
un’attività a danno dell’ambiente, diversi i rifiuti eterogenei, come evidenziano i rilievi fotografici
svolti, presenti nel canale, provocando di fatto una situazione in contrasto al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Stante la rilevanza idraulica del sito, ed al fine di scongiurare ulteriori condotte a danno dell’ambiente,
abbiamo comunicato la situazione al Sindaco di Manfredonia, sperando che si possa arginare questo
fenomeno.
Distinti saluti.
Bari 16/08/2025
GENS NOVA OdV