Vieste
Presentazione ufficiale del progetto di candidatura di Vieste a Capitale Italiana della Cultura 2028
Giovedì 16 ottobre 2025 – ore 10.30
Sala della Ruota – Palazzo Dogana, Foggia
Durante l’incontro verrà illustrato il percorso di candidatura, il concept culturale alla base del progetto e le prospettive di sviluppo territoriale che accompagnano la proposta di Vieste.
Saranno presenti:
• Giuseppe Nobiletti, Sindaco di Vieste
• Graziamaria Starace, Assessora al Turismo, Cultura, Welfare e Istruzione
• Mariangela Perrone, Coordinatrice del Progetto