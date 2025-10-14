Vieste

Presentazione ufficiale del progetto di candidatura di Vieste a Capitale Italiana della Cultura 2028

Redazione14 Ottobre 2025
Presentazione ufficiale del progetto di candidatura di Vieste a Capitale Italiana della Cultura 2028.

📅 Giovedì 16 ottobre 2025 – ore 10.30

📍 Sala della Ruota – Palazzo Dogana, Foggia

Durante l’incontro verrà illustrato il percorso di candidatura, il concept culturale alla base del progetto e le prospettive di sviluppo territoriale che accompagnano la proposta di Vieste.

Saranno presenti:

• Giuseppe Nobiletti, Sindaco di Vieste

• Graziamaria Starace, Assessora al Turismo, Cultura, Welfare e Istruzione

• Mariangela Perrone, Coordinatrice del Progetto

