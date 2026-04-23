Presentato il progetto per la Moschea Pubblica di Foggia

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Il Comitato Multinazionale presenta il progetto per la Moschea Pubblica di Foggia

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia annuncia la presentazione ufficiale al Comune del progetto istituzionale per la realizzazione della Moschea Pubblica della città. Il Comitato ha già fornito alle autorità la copia digitale della proposta formale, assicurando un percorso improntato alla massima trasparenza e alla piena correttezza istituzionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dotare la comunità di un luogo di culto riconosciuto, regolamentato e integrato nel contesto urbano, in coerenza con i principi costituzionali e con le normative vigenti.

La realizzazione di una Moschea Pubblica rappresenta un passaggio fondamentale per garantire alla comunità musulmana residente a Foggia il pieno esercizio della libertà religiosa, condizione essenziale per una partecipazione civica completa e responsabile. In una città caratterizzata da una presenza multietnica consolidata, la disponibilità di un luogo di culto dignitoso e conforme alle regole costituisce un investimento nella convivenza, nella sicurezza urbana e nella coesione sociale. Il progetto si propone di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, promuovendo un modello di integrazione moderno e rispettoso delle diversità.

Il documento progettuale è stato elaborato con particolare attenzione alla legalità, alla sostenibilità urbanistica e alla collaborazione con gli enti preposti. La comunità musulmana foggiana, composta da lavoratori, famiglie, studenti e imprenditori provenienti da oltre trenta Paesi, rappresenta oggi una componente stabile e attiva del tessuto economico e sociale della città. La Moschea Pubblica si configura non solo come luogo di culto, ma anche come centro di educazione civica, mediazione culturale, sostegno alle famiglie e cooperazione con scuole, associazioni e realtà istituzionali.

Tra gli elementi qualificanti del progetto figurano la totale tracciabilità dei finanziamenti, l’assenza di qualunque coinvolgimento di governi stranieri o soggetti non autorizzati e la collaborazione costante con Prefettura e forze dell’ordine. L’obiettivo è garantire un percorso chiaro, sicuro e pienamente conforme alle normative italiane ed europee, offrendo alla città un’infrastruttura capace di coniugare ordine, trasparenza e responsabilità. Il progetto intende contribuire alla costruzione di una comunità più moderna, equilibrata e capace di valorizzare la propria dimensione multiculturale.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia esprime la convinzione che questa iniziativa rappresenti un’opportunità per l’intera collettività, favorendo un clima di collaborazione e di crescita condivisa. Il Comitato conferma la propria disponibilità a incontri, approfondimenti tecnici e confronti istituzionali, auspicando la massima cooperazione da parte delle autorità competenti affinché il percorso possa procedere con efficacia e nel superiore interesse della città. La realizzazione della Moschea Pubblica si propone come un investimento nel futuro, nella sicurezza e nella qualità della convivenza civile. Il progetto istituzionale è visionabile nel sito ufficiale del Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia (https://www.moscheadifoggia.it/speciali/).