[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentato il Manfredonia Festival: “Oltre 100 eventi”

Una città che risplende, si racconta, si riunisce. È questo lo spirito con cui nasce Manfredonia Festival 2025, il grande contenitore culturale dell’estate sipontina, presentato ufficialmente ieri sera in conferenza stampa. Un cartellone ricchissimo — già in corso da maggio — che, a oggi, ha già superato i 100 eventi programmati, e che accompagnerà la città fino a ottobre.

Una programmazione diffusa che attraversa luoghi, temi e pubblici diversi, pensata per raccontare una Manfredonia viva, accogliente e culturalmente attiva, grazie a un intenso lavoro di squadra dell’amministrazione comunale e del tessuto associativo e artistico cittadino.

L’estate ha preso il via con un inizio spettacolare: il Road to Battiti con Gigi D’Alessio ha riempito la città di musica e sarà trasmesso prossimamente su Canale 5, offrendo così anche una preziosa occasione di visibilità nazionale. «Un evento di promozione per tutta la città – ha ricordato l’Assessora alla Cultura Maria Teresa Valente, promotrice e coordinatrice del cartellone – è solo l’inizio di un lungo percorso che ci porterà a vivere insieme una maratona culturale lunga cinque mesi».

La costruzione del cartellone è avvenuta ascoltando il territorio e cercando di creare un equilibrio tra tradizione e innovazione, fra centro e periferia. Fondamentale il contributo degli uffici comunali – in particolare del Settore Cultura – che, pur in carenza di organico, hanno saputo garantire tempistiche e qualità nella gestione dell’intera macchina organizzativa. Per la prima volta sono stati coinvolti attivamente anche quartieri decentrati e le frazioni di Siponto, Montagna e Borgo Mezzanone, che ospiteranno concerti all’alba, mostre, eventi teatrali e rievocazioni storiche. «Abbiamo immaginato un festival che fosse identitario fin dal manifesto, ispirato alle stele daunie della nostra città – ha spiegato Valente – e che celebrasse la storia, l’arte, la musica e le nostre radici».

Il programma è articolato e trasversale: dalle rassegne letterarie come Ti porto un libro e Liberi Libri e Leggere Manfredonia, alle note jazz del Manfredonia Jazz Festival, in scena dal 24 al 27 luglio con artisti come Daniele Sepe e tanti altri ospiti; dai percorsi enogastronomici come DiVinCastello, Heritage Wine Fest, alla grande musica d’autore con Rive d’Autore, che porterà in città Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, Alberto Bertoli e Raphael Gualazzi. O SudinFest, con la mostra fotografica sulle tradizioni manfredoniane ed il primo raduno nazionale delle bande caratteristiche, o come il Convegno e la Mostra – sulle Orme di Caravaggio. Inoltre la tredicesima edizione della rassegna teatrale, a cura di Bottega degli Apocrifi, Mille di queste notti.

Il sindaco Domenico la Marca ha voluto sottolineare lo spirito corale e inclusivo dell’iniziativa: «Questo cartellone è il frutto di un lavoro di gruppo vero. Manfredonia Festival è una festa della comunità. Abbiamo voluto che ogni quartiere fosse attraversato dalla bellezza e dalla cultura, per dire ai nostri cittadini e ai turisti che quest’estate a Manfredonia non ci si annoia. C’è un cuore che batte dietro ogni iniziativa, un’energia collettiva che nasce dalla partecipazione di artisti, associazioni, tecnici e operatori. È la dimostrazione che, insieme, possiamo fare grandi cose».

A confermare il valore strategico del festival per il rilancio turistico è l’assessore Francesco Schiavone, che ha evidenziato come questa edizione rappresenti un punto di svolta nella promozione della città. «Per la prima volta abbiamo una visione integrata e condivisa. Turismo significa accoglienza e animazione: due assi fondamentali su cui stiamo investendo con forza. Gli eventi sono costruiti per valorizzare i nostri attrattori culturali, promuovere il territorio e offrire qualità, non solo intrattenimento. Dal Festival del Nerd a settembre al Manfredonia sotto le stelle del 10 agosto, ogni appuntamento è pensato per restituire visibilità e valore alla nostra città».

Anche l’assessore Matteo Gentile ha ribadito l’importanza della cultura come motore economico. «Abbiamo voluto creare occasioni che mettano in connessione il tessuto produttivo e quello culturale. La Notte Bianca Street Food del 2 agosto coinvolgerà il centro cittadino con spettacoli, artisti di strada e attività commerciali aperte fino a tardi. Con Up!load daremo spazio ai giovani che tornano d’estate per raccontare le loro esperienze e costruire idee per il futuro. E con Special Dinner, sul Molo di Levante, valorizzeremo la nostra filiera enogastronomica, grazie alla collaborazione tra pescatori, ristoratori e produttori locali».

Grande attenzione è stata riservata ai temi ambientali grazie al contributo dell’assessora all’Ambiente Rita Valentino, promotrice del Festival Ecoè – Il Futuro Sostenibile, in programma il 7 e 8 agosto. Tra i momenti più attesi, laboratori creativi sul riciclo, performance di street art e incontri sul rapporto tra sostenibilità, innovazione e comunità. Il tutto impreziosito dalla presenza di Giovanni Muciaccia con il suo spettacolo “Attacchi d’arte contemporanea” e dalla musica urbana della Junk Band Capone & BungtBangt. Un’iniziativa che punta a coinvolgere soprattutto i più giovani, unendo creatività e consapevolezza.

Il Manfredonia Festival 2025 si concluderà ad ottobre con il Festival Internazionale di Chitarra, portando in città musicisti di fama mondiale, e con eventi che celebrano la storia locale, lo sport, la memoria e la convivialità. Un viaggio lungo cinque mesi, che ha già preso il via e che continuerà a trasformare ogni angolo della città in un palcoscenico.