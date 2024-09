Presentato il 14° Rally Porta del Gargano – 4° Trofeo Città di Vieste

La ASD Piloti Sipontini presenta il suo

14° Rally Porta del Gargano – 4° Trofeo Città di Vieste.

Per 327 Km di lunghezza dell’intero percorso, lungo 10 prove speciali cronometrate per complessivi 73,5 Km, le strade dei Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano vedranno rincorrersi 50 equipaggi, presenti nell’elenco iscritti del 14. Rally Porta del Gargano – 4. Trofeo Città di Vieste, chiuso alla mezzanotte di ieri. È l’evento conclusivo della Coppa Aci Rally 8° Zona, che con questa settima prova di stagione assegnerà la vittoria nell’area nazionale che comprende le regioni Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Questa è la struttura di gara che la ASD Piloti Sipontini, scuderia organizzatrice, ha presentato ieri, in Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Vieste, alla presenza delle massime Autorità amministrative, riunite insieme ai rappresentanti dello Sport della Provincia di Foggia

Le Autorità locali danno il benvenuto agli equipaggi.

Entusiasta il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: «Quella degli organizzatori della ASD Piloti Sipontini, con in testa Meo Solitro, è una tenacia che va premiata, anche perché questa gara riunisce più Comuni del Gargano in una grande giornata di sport». Così ha sottolineato il primo cittadino (nella foto sopra, tra gli assessori Gaetano Paglialonga – a sinistra – e Gaetano Desimio), nella sua ulteriore carica di Presidente della Provincia di Foggia. «Con questo evento la città si tinge di colore e di emozioni – ha osservato la Vicesindaco Mariella Pecorelli – da offrire anche ai turisti che, in questa parte di stagione, ancora affollano il nostro territorio. Emozioni che ricordo fin da giovanissima, quando assistevo alle manifestazioni motoristiche che si svolgevano sul Gargano.»



«Occupandomi del settore Grandi Eventi, non posso essere che felice di un appuntamento sportivo di così alto livello – ha fatto eco l’Assessore Gaetano Paglialonga – capace di determinare un indotto nel turismo di pari importanza.» Stesso parere dell’Assessore allo Sport, Gaetano Desimio: «Siamo contenti, per queste ragioni, di aver offerto il nostro contributo all’effettuazione dell’edizione numero 14 di questa gara, che fa da traino alla promozione turistica.» Come uomo di Sport, soddisfazione anche da parte del Fiduciario Provinciale del Coni, Nicola Pellegrino: «La professionalità dimostrata dagli organizzatori nella storia di questa gara, unita a quella degli equipaggi che stanno per sfidarsi, porterà un nuovo grande spettacolo sulle strade del Gargano, che accrescerà la passione per lo Sport in tutti coloro che vi assisteranno.» Felicemente coinvolto anche l’ing. Matteo Silvestri, presidente della onlus “La Rinascita dei Trabucchi Storici”: «Il nostro orgoglio è stato vedere riprodotta nel logo del rally, in grafica stilizzata, la nostra storica macchina da pesca, scelta come simbolo di questa gara.»



In rappresentanza dell’Automobile Club Foggia, il direttore Pasquale Elia ha sottolineato: «Confermo, anche da parte del presidente Raimondo Ursitti, l’entusiasmo e il piacere di veder crescere una manifestazione sportiva come il rally Porta del Gargano, vanto dell’intera regione pugliese.“

Crescono i praticanti nell’area di Vieste, al seguito della

“Piloti Sipontini”.

La crescita numerica dei piloti, nell’area attorno al Rally Porta del Gargano, è stata orgogliosamente sottolineata dai vertici della ASD Piloti Sipontini. «Negli ultimi anni, abbiamo visto crescere da 4 a 10 i soli equipaggi viestani. Spinti da questo successo, stiamo lavorando per ottenere un avanzamento della nostra gara a una validità di campionato superiore.» Così si è espresso il presidente Meo Solitro, con accanto il suo vice Raffaele Latorre, prima che il direttore tecnico Antonio Martinez passasse alla dettagliata illustrazione del percorso.

Cifre e protagonisti: 50 iscritti, con in testa 11 vetture Rally 2.

Alla chiusura delle iscrizioni sono 50 gli equipaggi registrati, tra i quali 11 impegnati con vetture della top class Rally2. Stando alla classifica della Coppa Aci Rally Zona 8, a una prova dal termine, si preannuncia la corsa alla vittoria tra i tre piloti al vertice: il frusinate Emanuele Giannetti e il teramano “Dedo” De Dominicis, ex-aequo a 28 punti ed entrambi su Skoda Fabia R5 Evo, dovranno guardarsi dal più vicino rivale, il laziale Mirko Liburdi, che su Hyundai i20 N segue terzo a 23 punti. Impresa tutt’altro che semplice, considerando che alla vittoria in gara puntano altri due forti piloti, provenienti dagli estremi opposti della Puglia: sono il leccese Francesco Rizzello e il sipontino Giuseppe Bergantino, entrambi su Skoda Fabia R5, che fuori da giochi di classifica puntano al risultato di prestigio.

Il Rally Porta del Gargano prenderà il via alle 17:30 di sabato 28 settembre e si concluderà, dopo la sosta notturna, domenica 29 alla stessa ora, sempre nella cornice di Marina Piccola di Vieste.

Ogni informazione sulla gara è disponibile sul sito ufficiale rallyportadelgargano.it