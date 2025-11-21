Attualità Manfredonia

Prenotazioni online tessere elettorali

Redazione21 Novembre 2025
Da oggi 21 novembre 2025 e fino a domenica 23 novembre alle ore 18:00 è possibile richiedere il duplicato della tessera elettorale alla casella email elettorale.tessere@comune.manfredonia.fg.it indicando i seguenti dati: Cognome, nome, data di nascita e recapito telefonico.

La tessera potrà essere ritirata presso la sede dei Servizi Demografici in Piazzale Galli nei seguenti orari:

  • sabato 22 novembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
  • domenica 23 novembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

La tessera elettorale può essere consegnata solo all’intestatario o ad un suo familiare munito di delega scritta in carta semplice accompagnata dall’originale del documento dell’intestatario delegante.

