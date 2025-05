[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PREMITOUR 2025: LA CAPITANATA CELEBRA L’ECCELLENZA DELLE SUE OLIVE

Il viaggio nei territori dell’olio parte il 26 maggio da Palazzo Dogana con un focus sulla Peranzana

FOGGIA – Che siano Coratina, Peranzana, Ogliarola, Leccina o Bella di Cerignola, le olive della Capitanata rappresentano una straordinaria eccellenza agroalimentare che rende unica questa terra.

Riparte ufficialmente quello che è ormai un appuntamento consolidato nel panorama enogastronomico pugliese: Premitour 2025, ideato e promosso dall’associazione Only Food, in collaborazione con l’associazione TerritoriAmo Capitanata, con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico nell’ambito dell’avviso “Iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia – Anno 2025”. Il progetto nasce per valorizzare il ricco patrimonio olivicolo del territorio.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 26 maggio alle ore 17:30 presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia, con un evento interamente dedicato alla Peranzana, cultivar simbolo dell’Alta Daunia.

Tema centrale dell’incontro sarà: “L’Olio Evo Peranzana Alta Daunia: alimento funzionale e risorsa per il territorio”

Programma degli interventi:

Ilenia Diana, Only Food: #premitour, viaggio alla scoperta degli oli DOP del nord della Puglia

Nazzario D’Errico, Direttore OP Peranzana Alta Daunia: Il programma Oliva DOP Alta Daunia

Maurizio Servilli, Università di Perugia: L’olio extravergine di oliva italiano tra qualità e differenziazione

Antonio Bevilacqua, Università di Foggia: Microbiota intestinale, polifenoli e Peranzana

Massimo Lombardi, Oncologo Asl Fg: Nutriepigenomica e influenza sul microbiota dei componenti fenolici della Peranzana

Conclusioni:

Gisella Naturale, Vicepresidente Commissione Agricoltura, Attività Produttive e Turismo

Modera: Pietro Russo, giornalista

L’evento è aperto al pubblico e rivolto a tutti gli operatori dei settori agroalimentare, scientifico e turistico interessati a scoprire il valore culturale, nutrizionale e produttivo dell’olio extravergine d’oliva della Capitanata.