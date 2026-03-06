Eventi Puglia

Pranzo di Pasqua e Pasquetta in Puglia con i menù di Primavera del Regio Hotel Manfredi

Redazione6 Marzo 2026
Celebra la Pasqua con un’esperienza di gusto al Regiohotel Manfredi.
Lasciati conquistare da un pranzo pasquale pensato per sorprendere: i nostri chef propongono un menù esclusivo che valorizza le materie prime del territorio, reinterpretate con creatività e raffinatezza. Un percorso gastronomico che unisce tradizione e innovazione, da vivere in un’atmosfera accogliente e curata, ideale per condividere momenti speciali con famiglia e amici.

Pranzo di PASQUA –  5 Aprile 2026 
Adulti euro 60 / Bambini 0-12 anni euro 30

Antipasto
Carpaccio di angus (cotto a bassa temperatura), misticanza tenera e chips di patate viola con dressing di burrata

Primi piatti

Mezzo pacchero rigato con fondo di agnello, filangè di verdurine croccanti e riduzione di pecorino foggiano

Panciotti ripieni di scamorza e melanzane, pomodorini semi-dry, olive taggiasche, acciughe e fonduta di patate allo zafferano

Secondo
Cappello del prete alla piastra, demi-glacè ai funghi del sottobosco, crema di carciofi caramellati e salsa di carote baby al cioccolato bianco

Dessert
Bavarese al tiramisù, crumble di savoiardi e cacao amaro

Bevande Selezione del Maitre 

—————————————————- 

Pranzo di PASQUETTA – 6 Aprile 2026
Adulti euro 55 / Bambini 0-12 anni euro 30

Antipasto
Insalatina tiepida di seppie e gamberi con cetriolo, mela verde e cocco

Primi piatti
Orecchietta di grano arso al ragù di polpo e riduzione di caciocavallo podolico

Cappellacci al nero ripieni di salmone con crema di zucca, fondo di cicale e polvere di cavolo viola

Secondo
Filetto di spigola, flan di pistacchio e carote, spinacino croccante e crema di pomodoro bruciato

Dessert
Semifreddo al cioccolato fondente e rhum, ganache al cioccolato bianco

Bevande Selezione del Maitre  

———————————————————————–

PRENOTAZIONE
Prenotazione confermata con saldo anticipato con ritiro del Ticket entro 5 giorni all’evento presso la reception di Regiohotel Manfredi.
Chiama 0884.530122

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
E’ possibile cancellare la prenotazione con rimborso entro le ore 12.00 del 31/03/2026.
Oltre tale scadenza la cancellazione parziale o totale comporta una penale del 100% dell’importo previsto.
L’importo in eventuale penale non è rimborsabile o utilizzabile per altri servizi.


