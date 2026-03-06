Pranzo di Pasqua e Pasquetta in Puglia con i menù di Primavera del Regio Hotel Manfredi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Celebra la Pasqua con un’esperienza di gusto al Regiohotel Manfredi.

Lasciati conquistare da un pranzo pasquale pensato per sorprendere: i nostri chef propongono un menù esclusivo che valorizza le materie prime del territorio, reinterpretate con creatività e raffinatezza. Un percorso gastronomico che unisce tradizione e innovazione, da vivere in un’atmosfera accogliente e curata, ideale per condividere momenti speciali con famiglia e amici.

Pranzo di PASQUA – 5 Aprile 2026

Adulti euro 60 / Bambini 0-12 anni euro 30



Antipasto

Carpaccio di angus (cotto a bassa temperatura), misticanza tenera e chips di patate viola con dressing di burrata



Primi piatti

Mezzo pacchero rigato con fondo di agnello, filangè di verdurine croccanti e riduzione di pecorino foggiano



Panciotti ripieni di scamorza e melanzane, pomodorini semi-dry, olive taggiasche, acciughe e fonduta di patate allo zafferano

Secondo

Cappello del prete alla piastra, demi-glacè ai funghi del sottobosco, crema di carciofi caramellati e salsa di carote baby al cioccolato bianco

Dessert

Bavarese al tiramisù, crumble di savoiardi e cacao amaro

Bevande Selezione del Maitre

—————————————————-

Pranzo di PASQUETTA – 6 Aprile 2026

Adulti euro 55 / Bambini 0-12 anni euro 30

Antipasto

Insalatina tiepida di seppie e gamberi con cetriolo, mela verde e cocco

Primi piatti

Orecchietta di grano arso al ragù di polpo e riduzione di caciocavallo podolico

Cappellacci al nero ripieni di salmone con crema di zucca, fondo di cicale e polvere di cavolo viola

Secondo

Filetto di spigola, flan di pistacchio e carote, spinacino croccante e crema di pomodoro bruciato

Dessert

Semifreddo al cioccolato fondente e rhum, ganache al cioccolato bianco

Bevande Selezione del Maitre

———————————————————————–



PRENOTAZIONE

Prenotazione confermata con saldo anticipato con ritiro del Ticket entro 5 giorni all’evento presso la reception di Regiohotel Manfredi.

Chiama 0884.530122



POLITICHE DI CANCELLAZIONE

E’ possibile cancellare la prenotazione con rimborso entro le ore 12.00 del 31/03/2026.

Oltre tale scadenza la cancellazione parziale o totale comporta una penale del 100% dell’importo previsto.

L’importo in eventuale penale non è rimborsabile o utilizzabile per altri servizi.



