Pranzo di Ferragosto al Manfredi Restaurant

Benvenuti al Manfredi Restaurant, il luogo ideale dove vivere un Ferragosto indimenticabile all’insegna del gusto e dell’eleganza.Preparati a lasciarti conquistare da una festa gastronomica unica, in cui la creatività dei nostri chef incontra la ricchezza della tradizione locale.

Ma affrettati: i posti sono limitati e la nostra tavola si riempie in fretta!Immergiti in un’esperienza culinaria raffinata, dove ingredienti selezionati e sapori autentici si fondono in un percorso di gusto sorprendente, pensato per deliziare anche i palati più esigenti.



MENU ADULTI – Euro 50 per persona

Antipasto: Carpaccio di tonno con insalatina di indivia belga e dressing agli agrumi

Primi: Maccheroncini con lupini, seppia grigliata e fondo di cicala



Assaggio: Cavatellino di semola con ragù leggero di vitellino, pomodorino e pesto di rucola

Secondo: Filetto di spigola in crosta di zucchine e mandorle, porro grigliato e vellutata di zucca

Dolce: Semifreddo alla vaniglia, ganache al fondente e croccante al biscotto Lotus

Bevande: 1 Calice di vino selezione del nostro Maitre.

Acqua

E non dimentichiamo i nostri ospiti più giovani!

Per i bambini fino ai 14 anni, abbiamo preparato un menu speciale che li farà sentire coccolati e felici.

MENU BAMBINI FINO AI 14 ANNI – EURO 30.00

Rustici e Pizzette

Orecchiette al pomodoro

Salsiccia ai ferri e patatine fritte

Dessert

Acqua

Il Regiohotel offre molto di più di un semplice pranzo, è un’esperienza culinaria senza eguali che resterà impressa nei vostri ricordi più preziosi.Il numero dei coperti è limitato.



*** IL PRANZO NON INCLUDE L’INGRESSO IN PISCINA DELLE CASCATE E ALTRI SERVIZI ***



Cancellazione

Le prenotazioni confermate potranno essere cancellate entro le 12.00 del giorno 13 Agosto senza penale.

Oltre questa data la penale è dell’intero importo già saldato.

