Potenza si tira fuori dalle Regionali: “Resto sindaco di Apricena”

Davanti alla nostra storia e al nostro futuro, sento forte il dovere di essere chiaro con tutti voi: non sarò candidato alle prossime elezioni regionali.

È stata una scelta maturata con serenità e con il cuore rivolto esclusivamente alla mia comunità.

Ho ricevuto tante sollecitazioni, ma ho deciso di rimanere qui, dove batte il cuore di Apricena, continuando a lavorare per voi e con voi.

Apricena è la mia casa, la nostra forza, il nostro orgoglio.

Qui continuerò a impegnarmi ogni giorno, con la stessa passione di sempre, perché credo che il miglior servizio che posso rendere oggi sia restare accanto alla mia città.

Antonio Potenza

Sindaco di Apricena