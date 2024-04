Porte chiuse al PalaScaloria: “Ci auguriamo di risolvere gli attuali problemi”

Vitulano Drugstore Manfredonia torna al PalaScaloria ma a porte chiuse

A seguito dell’ordinanza dirigenziale n.68 del 2024 emessa dal Comune di Manfredonia, la società Vitulano Drugstore Manfredonia è nuovamente autorizzata a disputare le gare di campionato presso il PalaScaloria, tuttavia con totale inibizione degli spettatori.

La società si impegna ad aggiornare periodicamente, tramite i mezzi a sua disposizione, sullo stato della situazione.

Ci auguriamo di risolvere gli attuali problemi, così da poter nuovamente accogliere i tifosi dei quali abbiamo sempre avuto e avremo sempre bisogno.

Si ringraziano, intanto, gli enti e le ditte impegnate nell’operazione di ripristino per la collaborazione durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Fondamentale ribadire inoltre la gratitudine verso gli sponsor e tutte le realtà che contribuiscono a questa realtà con grande comprensione dell’importanza sociale dell’attività sportiva.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia garantisce altresì diretta streaming per due fondamentali gare del weekend: sabato 6 aprile dalle ore 16:00 su FutsalTV, la partita contro l’Itria valida per la ventiquattresima del campionato nazionale di Serie A2 Élite Girone B; domenica 7 aprile dalle ore 11:00 sulla pagina Facebook Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, l’incontro con la Kredias Audace Monopoli valido per il primo turno dei playoff del campionato nazionale Under 19.

Per qualunque aggiornamento e nuova notizia si raccomanda di rimanere in contatto con i canali di comunicazione della società.

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia