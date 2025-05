[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ponte del 2 giugno, dove farà più caldo?

Un promontorio anticiclonico proverà a distendersi sull’Italia proprio in concomitanza con l’inizio del Ponte del 2 giugno, vale a dire per sabato 31 maggio, quando le masse d’aria calda di matrice africana cominceranno ad invadere l’ovest del Continente e sull’Italia le correnti si disporranno da nord, strozzandosi e dando luogo ad un aumento delle temperature, soprattutto a causa dell’effetto di avvitamento, ricaduta favonica e subsidenza dell’aria verso il suolo.

Lo scrive MeteoLive

In questo modo saranno proprio le pianure del nord-ovest a sperimentare le temperature più estive di tutto il Ponte, regalando a tutta la Valpadana occidentale l’idea di essere piombati in piena estate, con punte non escluse anche over 30°C.



Le correnti da nord però riusciranno a mantenere attive condizioni di moderata instabilità sul meridione e in parte lungo il medio Adriatico, dispensando annuvolamenti irregolari e qualche temporale sparso, in un contesto certamente più fresco e ventilato.