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Ponte 1° maggio: le ultime meteo

Gli scenari di 3BMeteo:

Scenario 1 (probabilità 50% circa): parziale recupero anticiclonico sull’Italia con ultime note instabili al Sud e tendenza a maggiori spazi soleggiati nel weekend ma non senza alcuni temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi e sulle zone più interne.

Scenario 2 (probabilità 30% circa): resistono infiltrazioni instabili e più fresche che penalizzano le regioni estreme meridionali dove sono attesi ancora dei temporali e temperature sotto media. Maggiori spazi soleggiati al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con un recupero termico.

Scenario 3 (probabilità 20% circa): pressione in deciso aumento al Nord con tempo stabile, soleggiato e molto mite entro domenica. Ancora qualche nota instabile al Sud e pomeridiana al Centro con temperature nella media.

