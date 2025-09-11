[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pompieropoli sul sito del Ministero della Cultura, riconoscimento per il museo storico di Manfredonia

Siamo particolarmente onorati di annunciare che il museo storico sui Pompieri e sulla Croce Rossa Italiana di Manfredonia, eccellenza culturale italiana, è sul sito del Ministero della Cultura per promuovere l’evento Pompieropoli che si terrà domenica 21 settembre.

Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati per arrivare a questo importante e desiderato traguardo.

Dr. Michele Guerra

Info 0884 541995 – 340 0852706

info@museostoricopompieri.it

www.museostoricopompieri.it



