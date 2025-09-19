[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pompei-Manfredonia senza tifosi ospiti

Il Manfredonia Calcio 1932 rende noto che, in occasione dell’incontro Pompei – Manfredonia, in programma domani allo stadio ‘P. Novi’ di Angri, il settore ospite non sarà disponibile per interventi di manutenzione.

La società FC Pompei ha reso noto che la partita sarà trasmessa in diretta streaming al costo di 7 euro, acquistabile e visibile al seguente link:

tinyurl.com/yunadkty