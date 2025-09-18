Sport Manfredonia
Pompei-Manfredonia: la designazione arbitrale
Sarà il Sig. Marco Ventrone della sezione di Roma 1 a dirigere la 3^ giornata di Serie D in programma sabato 20/09/2025 alle ore 15:00 contro il Pompei allo stadio P. Novi di Angri.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Edoardo Venturini della sezione di Osia Lido e dal Sig. Leonardo D’Andrea della sezione di Viterbo.
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026