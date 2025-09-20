Sport Manfredonia

Pompei-Manfredonia in diretta live

Redazione20 Settembre 2025
POMPEI-MANFREDONIA 0-0

22′ Metà tempo: è accaduto poco quanto nulla al Novi di Angri

8′ La prima occasione della gara è dei padroni di casa: Tartaro blocca la prima incursione di Cesario.

FORMAZIONI UFFICIALI

POMPEI (4-3-3): D’Agostino; Riccio, Allegra, Spina, Caminiti (06); De Vietro, Cesario (07), Herrera; Calemme, Mendoza (05), Maione. All: Erra. A disposizione: Rendina, Schettino (06), Acatullo (06), Ziello, Volpe (07), Del Gesso, Celli, Cavallo, Maniero.

MANFREDONIA (3-5-1-1): Tartaro; Biagioni (07), Nobile, De Luca; Balba (06), Ceparano, Giacobbe, Di Maso (06), Rondinella; Hernaiz; Urain. All: Pezzella. A disposizione: Sibilano (05), Cicerelli, Babaj, Giglio, Solazzo (07), Carullo, Pozio (05), Scoccola (07), Spinelli.

Arbitro: Marco Ventrone di Roma 1. Assistenti: Venturini – D’Andrea.

Ammoniti: Nobile (M), Biagioni (M)

