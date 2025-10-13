Polizia Locale San Giovanni Rotondo: arrestato giovane tunisino dopo accoltellamento in centro storico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

POLIZIA LOCALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO: ARRESTATO GIOVANE TUNISINO DOPO ACCOLTELLAMENTO IN CENTRO STORICO

Nella mattinata di giovedì 10 ottobre, c.a. la Polizia Locale di San Giovanni Rotondo ha tratto in arresto un cittadino ventenne di origine tunisina, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, che indicava un accoltellamento avvenuto in Corso Regina Margherita, nel cuore del centro storico cittadino.

Giunti immediatamente sul posto, gli Ufficiali intervenuti rintracciavano il ragazzo, il quale presentava una ferita sanguinante al braccio e forniva indicazioni sulla direzione di fuga dell’autore del gesto.

Nel percorrere la via indicata, e nei pressi di una abitazione ove vi erano tracce di sangue, un soggetto connazionale della persona ferita., alla richiesta di fornire i propri documenti, opponeva un netto rifiuto, tentando di sottrarsi al controllo e, quindi, darsi alla fuga. Cosa che non gli riusciva perchè veniva prontamente bloccato dall’Ufficiale della P.L.. Nel tentativo di svincolarsi colpiva con gomitate e strattoni, l’Ufficiale della Polizia Locale, sì da dover ricorrere alle cure del caso per le lesioni riportate come da referto: prognosi di sette giorni salvo complicazioni.

Il soggetto, di nazionalità tunisina, veniva quindi identificato presso il Comando di Polizia Locale e tratto in arresto.

Al momento, la persona ferita, anch’e questa di nazionalità tunisina, ha negato di riconoscere nell’arrestato l’autore dell’aggressione e di non conoscere chi fosse l’aggressore. Circostanza che sarà oggetto di ulteriori indagini da parte della Polizia Locale.

“L’intervento tempestivo e con estrema professionalità è a dimostrazione della costante attività di controllo e prevenzione che la Polizia Locale sta svolgendo nel centro storico e nelle aree sensibili della città, nell’ambito di una strategia mirata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, delle baby gang e del degrado urbano, in stretta collaborazione con il Comando Compagnia dei Carabinieri” – ha dichiarato il Sindaco dott. Filippo Barbano, che ha voluto esprimere apprezzamento e gratitudine a tutto il Corpo di Polizia Locale per l’impegno e la professionalità dimostrati, nonostante la persistente carenza di organico.

“L’intervento del personale della Polizia Locale – ha dichiarato il Comandante dott. Giuseppe Bramante – testimonia la prontezza, il coraggio e la dedizione con cui il Corpo di Polizia Locale opera quotidianamente per la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto delle regole nel nostro territorio.”

Il giovane arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le determinazioni di rito.