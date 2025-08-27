Polizia Locale Manfredonia, intensificati i controlli
Grazie alle indicazioni della Comandante della Polizia Locale, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli in diversi ambiti sensibili per la comunità:
-verifica e sanzione dei parcheggi non autorizzati;
– attività di vigilanza nelle zone centrali e periferiche;
– presenza rafforzata durante gli eventi e le manifestazioni pubbliche.
I primi risultati, già certificati, confermano un significativo incremento dell’attività di presidio e controllo del territorio, con benefici immediatamente percepibili dalla cittadinanza.
Tale rafforzamento è stato reso possibile anche grazie al primo tassello delle nuove assunzioni a tempo determinato degli agenti di polizia locale, che permettono di aumentare l’organico e garantire maggiore efficacia nelle attività quotidiane.
Come Assessora al ramo garantisco che l’Amministrazione proseguirà con determinazione su questa strada, consapevole che la sicurezza e l’ordine urbano rappresentano una priorità condivisa e un impegno concreto verso la comunità.
Sara delle Rose