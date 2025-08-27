Attualità ManfredoniaPolitica Manfredonia

Polizia Locale Manfredonia, intensificati i controlli

Comunicato Stampa27 Agosto 2025
Grazie alle indicazioni della Comandante della Polizia Locale, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli in diversi ambiti sensibili per la comunità:

-verifica e sanzione dei parcheggi non autorizzati;

– attività di vigilanza nelle zone centrali e periferiche;

– presenza rafforzata durante gli eventi e le manifestazioni pubbliche.

I primi risultati, già certificati, confermano un significativo incremento dell’attività di presidio e controllo del territorio, con benefici immediatamente percepibili dalla cittadinanza.

Tale rafforzamento è stato reso possibile anche grazie al primo tassello delle nuove assunzioni a tempo determinato degli agenti di polizia locale, che permettono di aumentare l’organico e garantire maggiore efficacia nelle attività quotidiane.

Come Assessora al ramo garantisco che l’Amministrazione proseguirà con determinazione su questa strada, consapevole che la sicurezza e l’ordine urbano rappresentano una priorità condivisa e un impegno concreto verso la comunità.

Sara delle Rose

