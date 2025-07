[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pochi giorni per rispondere alla “Chiamata alle Arti”: Monte Sant’Angelo si prepara a celebrare la tradizione con la XIV edizione de Il Raduno dei Suonatori di Tarantella

Cresce l’attesa per la XIV edizione de “Il Raduno dei Suonatori di Tarantella”, in programma

venerdì 1 e sabato 2 agosto 2025 nel centro storico di Monte Sant’Angelo. Suonatori, danzatori,

musicisti e appassionati si ritroveranno per rivivere le emozioni e i suoni delle tradizioni del

Gargano. Un vero e proprio tributo alla Tarantella del Gargano, dove i partecipanti formano una

grande orchestra popolare che accompagna e supporta, con gli strumenti classici della tradizione, i

veterani, maestri cantori della Tarantella.



L’evento, ideato e coordinato da Peppe Totaro, leader dei Tarantula Garganica, è organizzato da

Studio Uno e dall’Associazione Culturale Museca, con il sostegno del Comune di Monte

Sant’Angelo e della Regione Puglia, con il contributo di Fortore Energia, BCC San Giovanni

Rotondo, Centro Commerciale Gargano e Security Service, e in collaborazione con l’Associazione

iFun, è molto più di un festival: è una vera e propria Chiamata alle Arti, non solo alla musica e alla

danza, ma alla cultura come spazio di incontro, ascolto e formazione.



Il Raduno oggi è un punto di riferimento per tutti i suonatori, danzatori e appassionati della

tarantella garganica, confermandosi come attrattore capace di seguire le radici della tradizione e

al contempo aprirsi alle contaminazioni dei ritmi di altre regioni.

Due giornate intense arricchite da diverse attività di approfondimento: laboratori, stage di danza e

musica, workshop, spettacoli dal vivo, percorsi artistici e mostre itineranti. Un momento quindi di

dialogo e confronto tra il passato e il presente, ma anche un grande momento di valorizzazione e

promozione.



“In un tempo attraversato da divisioni e tensioni — dichiara Peppe Totaro, direttore artistico del

Raduno — crediamo che l’arte popolare, l’educazione e la condivisione dei saperi possano essere

argini potenti contro ogni forma di conflitto. La tarantella è il nostro linguaggio: un gesto semplice

e collettivo che racconta appartenenza, memoria e apertura. Perché educare alla bellezza significa

costruire comunità più consapevoli e più libere”.



Ampia la Line Up degli spettacoli dal vivo in programma nella XIV edizione, molti interpreti della

tradizione del Gargano, ma anche ospiti provenienti da altre regioni. Si parte la mattina del 1°

agosto con la visita guidata e la pulizia sentiero “Chiesa dell’Incoronata”, il pranzo sociale

accompagnato da musica e canti tradizionali.



A seguire, nel pomeriggio, il laboratorio di Macramè e lo stage di danza (Tammurriata Avvocata) a

cura di Angela Esposito. Alle ore 20:00 l’inaugurazione della mostra fotografica “Perturbia _

visioni immaginarie di Monte Sant’Angelo” a cura di Maurizio Totaro e la presentazione del libro

“Fragili Amori a passo di danza” di Pierluigi Giorgio. Dalle 22:00, in Largo Dauno il concerto dei

Cantori di San Giovanni Rotondo e dei Cantori di Carpino, che faranno rivivere l’autenticità dei canti e delle tarantelle garganiche, a seguire gli Ars Nova Napoli, gruppo partenopeo, noto per la

reinterpretazione della musica popolare del Sud Italia con influenze mediterranee e balcaniche.



Si prosegue il 27 luglio con la continua del laboratorio di Macramè, nel pomeriggio ci saranno gli

stage di danza “Tarantella di Sannicandro” e il Laboratorio di canto a cura dell’associazione dalla

radice al fiore e del gruppo Assurd . In serata, dalle 22:00 il concertone finale con le Assurd,

ensemble femminile nato nel 1993, che riprende e rinnova le tradizioni musicali del Sud Italia con

una forte impronta teatrale e sociale, ed infine, come di consueto, la chiusura dell’ evento è

affidata ai Tarantula Garganica e Cantori di Monte Sant’Angelo, un ensemble generazionale che

fonde il patrimonio culturale delle tarantelle di Monte Sant’Angelo e del Gargano con

l’innovazione musicale.



Partecipare a questo straordinario tributo alla Tarantella del Gargano, facendo parte di una grande

orchestra popolare che celebra la bellezza e la vitalità della nostra cultura, di sicuro è

un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali e vivere momenti di grande emozione e

condivisione.