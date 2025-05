[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Playoff Serie C, il tabellone: il Cerignola pesca l’Atalanta U23

GARA 1: Giana Erminio – Ternana

GARA 2: Crotone – Vicenza

GARA 3: Vis Pesaro – Pescara

GARA 4: Atalanta Under 23 – Audace Cerignola

Gare d’andata in programma domenica 18 maggio: Atalanta Under 23 – Audace Cerignola

Gare di ritorno in programma mercoledì 21 maggio: Audace Cerignola – Atalanta Under 23

Vincente Gara 4 vs Vincente Gara 3 (andata 25 maggio, ritorno 28 maggio)

Vincente Gara 2 vs Vincente Gara 1 (andata 25 maggio, ritorno 28 maggio)

Vincente tra gara 2 e gara 1 vs Vincente tra gara 3 e gara 4: 2 e 7 giugno