Pirateria Tv, sequestri anche in Puglia

Da un semplice controllo amministrativo nel cagliaritano, è emersa la proiezione abusiva di canali Pay per View che ha fatto partire l’indagine che ha portato sequestri anche in Puglia.

A portare avanti questa indagine «di contrasto allo streaming illegale di contenuti televisivi e a tutela del diritto d’autore» sono i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Cagliari.

La Gdf ha una individuato serie di soggetti coinvolti lungo la filiera della pirateria, inclusi fornitori di contenuti, reti di distribuzione e server in varie regioni italiane come Puglia, Lombardia, Sardegna e Sicilia.

“Atteso che le prime evidenze suggeriscono che la struttura criminale operi su scala transnazionale le attività investigative stanno ora proseguendo per la ricostruzione dell’intera filiera e l’acquisizione di ulteriori fonti di prova, con il coinvolgimento delle Autorità statunitensi e dei Paesi Bassi”.

“Voglio ringraziare la Guardia di Finanza di Cagliari per l’importante operazione antipirateria che sta conducendo in diverse regioni italiane – dice Andrea Duilio, amministratore delegato Sky Italia -. Contrastare su larga scala le organizzazioni criminali e individuare e sanzionare gli utenti pirata è il modo più efficace per tutelare concretamente chi sceglie la legalità”.

tratto da IlSole24Ore