Meteo

Piomba nuovamente l’inverno: pioggia, vento e neve in montagna

Redazione25 Marzo 2026
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👉🏼 PIOMBA NUOVAMENTE L’INVERNO: PIOGGIA, VENTO E NEVE IN MONTAGNA.

🌧️ Nuova incursione molte fredda sulla nostra regione. Da giovedì sera e fino a sabato torneranno le piogge ma soprattutto il freddo con crollo termico e massime che non supereranno i 10 gradi nella giornata di venerdì.

❄️ Torna la neve in montagna sopra i 900 metri, con quota neve in discesa nella nottata tra giovedì e venerdì, quando potremo avere qualche spolverate su Gargano, alta Murgia e Subappennino. Venti freddi che si disporranno dai quadranti settentrionali.

❄️ Il freddo si farà sentire maggiormente sulle zone settentrionali della Puglia e meno su quelle Salentine assestando in quota una -3 sul Tavoliere rispetto ad una -1 sul Leccese.

🌡️ Da domenica temperature nuovamente in aumento ma con forti venti di maestrale.

Meteopuglia in Foto

Redazione25 Marzo 2026
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