Piomba nuovamente l’inverno: pioggia, vento e neve in montagna
PIOMBA NUOVAMENTE L’INVERNO: PIOGGIA, VENTO E NEVE IN MONTAGNA.
Nuova incursione molte fredda sulla nostra regione. Da giovedì sera e fino a sabato torneranno le piogge ma soprattutto il freddo con crollo termico e massime che non supereranno i 10 gradi nella giornata di venerdì.
Torna la neve in montagna sopra i 900 metri, con quota neve in discesa nella nottata tra giovedì e venerdì, quando potremo avere qualche spolverate su Gargano, alta Murgia e Subappennino. Venti freddi che si disporranno dai quadranti settentrionali.
Il freddo si farà sentire maggiormente sulle zone settentrionali della Puglia e meno su quelle Salentine assestando in quota una -3 sul Tavoliere rispetto ad una -1 sul Leccese.
Da domenica temperature nuovamente in aumento ma con forti venti di maestrale.