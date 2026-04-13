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PIOGGIA DI MEDAGLIE A MANFREDONIA

Il tatami di Manfredonia ha visto trionfare l’asse Peschici-Rodi. Una spedizione congiunta d’eccellenza, guidata dal Maestro Luigi Tavaglione (Palestra DO Peschici) e dal Maestro Vincenzo Vescera (Adlim Sport Rodi), ha letteralmente conquistato il podio della tappa interregionale portando a casa risultati straordinari con 9 atleti.

Una bellissima pagina di sport e continuità marziale: il Maestro Vescera, storicamente allievo del Maestro Tavaglione, ha unito le forze con il suo mentore in questa gara, dimostrando il valore di una scuola che continua a crescere e a formare campioni sul territorio.

Ecco il medagliere ufficiale della competizione:

Palestra DO Peschici (M° Luigi Tavaglione)

Giordano Saverio – ORO

Pupillo Francesco – ORO

Adlim Sport Rodi (M° Vincenzo Vescera)

Cariglia Fernando – ORO

Di Lorenzo Martin – ORO

D’avolio Alessandra – ORO

Russi Sofia – ORO

Miglionico Armando – ORO

Romondia Ferdinando – ORO

Di Lorenzo Tony – ARGENTO

Complimenti a tutti i ragazzi per l’ottima prestazione tecnica e per aver tenuto alti i colori delle rispettive scuole.