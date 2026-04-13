Pioggia di medaglie a Manfredonia
PIOGGIA DI MEDAGLIE A MANFREDONIA
Il tatami di Manfredonia ha visto trionfare l’asse Peschici-Rodi. Una spedizione congiunta d’eccellenza, guidata dal Maestro Luigi Tavaglione (Palestra DO Peschici) e dal Maestro Vincenzo Vescera (Adlim Sport Rodi), ha letteralmente conquistato il podio della tappa interregionale portando a casa risultati straordinari con 9 atleti.
Una bellissima pagina di sport e continuità marziale: il Maestro Vescera, storicamente allievo del Maestro Tavaglione, ha unito le forze con il suo mentore in questa gara, dimostrando il valore di una scuola che continua a crescere e a formare campioni sul territorio.
Ecco il medagliere ufficiale della competizione:
Palestra DO Peschici (M° Luigi Tavaglione)
Giordano Saverio – ORO
Pupillo Francesco – ORO
Adlim Sport Rodi (M° Vincenzo Vescera)
Cariglia Fernando – ORO
Di Lorenzo Martin – ORO
D’avolio Alessandra – ORO
Russi Sofia – ORO
Miglionico Armando – ORO
Romondia Ferdinando – ORO
Di Lorenzo Tony – ARGENTO
Complimenti a tutti i ragazzi per l’ottima prestazione tecnica e per aver tenuto alti i colori delle rispettive scuole.