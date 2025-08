[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pinuccio è re Carlo I d’Angiò nel corteo storico di Celle di San Vito

L’inviato di Striscia la Notizia il 9 agosto nei panni del sovrano che fondò il paese più piccolo della Puglia

Il 10 agosto gli abitanti del paese ceneranno per strada, con le tavolate sotto le stelle della Festa del Vicino

Il 12 agosto spettacolo in piazza di Biagio Izzo, grande Sagra dei Cicatelli il 18 agosto

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Sarà Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, famoso e spassosissimo inviato di Striscia la Notizia, il re Carlo I D’Angiò nel corteo storico del 9 agosto 2025 con cui Celle di San Vito, il paese più piccolo della Puglia, rievoca la sua antica fondazione e le sue origini francoprovenzali. Nella seconda metà del XIII secolo, Carlo I d’Angiò, dopo aver liberato Lucera (Fg) dai saraceni, concesse ai suoi soldati di richiamare le loro famiglie e di stanziarsi, per motivi di sicurezza, presso le cellette dei monaci situate alle pendici di Monte San Vito. Dieci di quelle famiglie fondarono Celle di San Vito dando vita a una delle più antiche comunità francoprovenzali d’Italia. Nel 2023, Celle di San Vito ha inaugurato in paese la statua in bronzo che raffigura il re francese con una giornata di festa a cui partecipò Lise Moutoulomaya, Console Generale di Francia per il Sud Italia. Il corteo storico inizierà alle ore 17, ma la giornata di rievocazioni comincerà alle ore 10 con l’apertura dell’accampamento dell’esercito di Carlo I d’Angiò. Alle 10.30, la santa messa presieduta da Monsignor Robert Dryden, grand Master dell’Ordine di San Giorgio, discendente di Carlo D’Angiò.

L’AGOSTO SPECIALE DI CELLE. Giovedì 7 agosto, Celle di San Vito celebrerà le minoranze linguistiche con “La festa del francobollo” che è stato dedicato proprio alle località italiane bilingue. Alle ore 17.30, nel Castello di Celle di San Vito, si terrà un convegno dal titolo “Restanza: la forza delle minoranze linguistiche”. Il francobollo che celebra e valorizza le minoranze linguistiche e le località italiane bilingue è stato emesso nel 2024 ed è previsto per la posta prioritaria diretta in tutta Europa al costo di 4,65 euro. Il disegno sul francobollo raffigura la silhouette della penisola italiana, avvolta in un nastro tricolore, con la dicitura delle denominazioni di tutte le minoranze linguistiche presenti in Italia.

L’INTERO PAESE A CENA IN STRADA. Domenica 10 agosto, sotto le stelle di San Lorenzo, a Celle di San Vito si rinnoverà la tradizione della “Festa del Vicino”: ogni cellese cucinerà per i propri vicini di casa e poi si mangerà in strada, tutti insieme. L’evento prenderà il via alle ore 20 e sarà accompagnato dalla musica e dalla voglia di stare insieme. In ogni piazza ci sarà una tavolata. Ognuno contribuirà ad allestire la cena portando qualcosa. Per chi viene da fuori, vale la regola di aggiungere un posto a tavola. La Festa del Vicino è una tradizione che ha preso piede negli ultimi 20 anni. Nacque come festa di quartiere, poi è arrivata a coinvolgere tutto il paese.

GLI ALTRI EVENTI. Lunedì 11 agosto, dalle 10 alle 21, prenderà vita il Villaggio dei Gonfiabili con giochi, calcio saponato e piscina. Martedì 12 agosto, spettacolo in piazza dell’attore comico Biagio Izzo. Mercoledì 13 agosto la Festa Patronale di San Vincenzo Ferrer con tante iniziative e una serata musicale. Giovedì 14 agosto una giornata di cultura e spettacoli che, alle ore 21, vedrà protagonista Radio 105. Cinema d’estate il 15 agosto e spazio al teatro in lingua francoprovenzale il 16. Gran finale il 18 agosto con la Sagra dei Cicatelli e dei sapori francoprovenzali.