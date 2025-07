[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il gran finale di “Ti Porto un Libro” 2025.

Non solo l’accademico Andrea Prencipe, ma altri due autori di spessore a chiudere l’edizione 2025 della nostra rassegna. Sotto il cielo del porto turistico ospiteremo Pino Aprile e Luca Antonio Pepe con “Meglio soli – La secessione del Sud, stanco di essere colonia” (Piemme). Un confronto lucido e appassionato sulle dinamiche storiche, politiche ed economiche che riguardano il Mezzogiorno.

Stasera non solo non puoi, ma non devi mancare!

Anfiteatro Marina del Gargano, ore 20.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti.