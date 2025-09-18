[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piloti Sipontini: un weekend carico di emozioni!

La Scuderia Piloti Sipontini è stata protagonista nello scorso fine settimana su due fronti: allo Slalom Città di Monte Sant’Angelo e al Rally del Lazio – Pico, valido per la Coppa Rally di Zona.

Dopo ben 5 anni di assenza, è tornata in gara “la Fatina”, l’inconfondibile Abarth 112 Gruppo 2 di Massimo Sansone, che ha utilizzato la gara di slalom come test e rodaggio. Il ritorno è stato subito vincente: 1° posto tra le Autostoriche!

Massimo Sansone commenta: “Un grazie speciale agli sponsor e a Enrico, che ha fatto un ottimo lavoro sull’auto. Sono felicissimo di essere tornato a correre con la mia ‘Fatina’!”

Ottima prestazione anche per Graziano Taglienti e Davide Luciani, in gara al Rally del Lazio con la loro inseparabile Renault Clio Williams A7. Chiudono primi di classe A7 – anche se in solitaria – e si portano al comando della classifica CRZ dell’ottava zona.

Le parole di Graziano Taglienti: “L’obiettivo era arrivare al traguardo e fare punti per il CRZ, e ci siamo riusciti! Abbiamo corso con gomme usate, che ci hanno un po’ penalizzato, ma ci siamo divertiti. Ringrazio la Scuderia, gli amici e Davide – impeccabile come sempre. Ora ci vediamo al prossimo evento a Vieste!”

Vi ricordiamo che stiamo lavorando alla nostra gara, il 15° Rally “Porta del Gargano” – 5° Trofeo “Città di Vieste”, in programma l’11 e 12 ottobre. Ultima prova della Coppa Rally di Zona – Ottava Zona, con una grande novità: la prova spettacolo! Non mancate… vi aspettiamo a Vieste!